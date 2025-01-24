Сьогодні, 24 січня, російського боксера відсторонили на чотири роки. Інцидент зі вживанням забороненого остаріну відбувся у 2014 році, повідомляє 24 канал із посиланням на ITA.

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Повєткін та допінг

Рішення щодо дискваліфікації Алєксандра Повєткіна було прийнято на підставі даних Всесвітнього антидопінгового агентства WADA з лабораторії у Москві. "Вітязя" відсторонили до 20 жовтня 2028 року.

Також було анульовано всі результати поєдинків російського боксера, починаючи з 28 вересня 2014 року до тимчасової дискваліфікації 9 вересня 2024 року.

Зазначимо, що востаннє Повєткін бився у 2021 році. Після поразки технічним нокаутом у поєдинку проти Ділліана Вайта росіянин завершив кар'єру.

Також відомо, що Алєксандра Повєткіна раніше вже двічі дискваліфікували від боксу. У 2016 році його усунули через використання мельдонію, а вже у грудні того ж року у не дуже розумного росіянина знайшли остарін.