Нещодавно в інтернеті з'явилася інформація, що Володимир Кличко готується повернутися на рингу. Українець може стати найстаршим чемпіоном суперважкої ваги.

Читайте також Кличко загадково прокоментував можливе повернення у бокс

Росіянин образив Кличка

Дрозд не розуміє рішення Володимира і розкритикував його за таку ідею, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

Не розумію з чим пов'язані такі амбіції. Може, коли він був із братом у кабінеті у Зеленського, він випадково надихався чимось забороненим? Чи старі травми даються взнаки?

– написав Григорій Дрозд.

Відзначимо, що Володимиру Кличку прогнозували реванш з Тайсоном Ф'юрі, однак той повідомив про завершення кар'єри. Також була інформація, що український боксер може зустрітися з Даніелем Дюбуа.