Недавно в интернете появилась информация, что Владимир Кличко готовится вернуться на ринге. Украинец может стать самым возрастным чемпионом супертяжелого веса.
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Россиянин оскорбил Кличко
Дрозд не понимает решение Владимира и раскритиковал его за такую идею, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.
Не понимаю с чем связаны такие амбиции. Может, когда он был с братом в кабинете у Зеленского, он случайно надышался чем-то запрещенным? Или старые травмы дают о себе знать?
– написал Григорий Дрозд.
Отметим, что Владимиру Кличко прогнозировали реванш с Тайсоном Фьюри, однако тот сообщил о завершении карьеры. Также была информация, что украинский боксер может встретиться с Даниэлем Дюбуа.