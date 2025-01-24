Недавно в интернете появилась информация, что Владимир Кличко готовится вернуться на ринге. Украинец может стать самым возрастным чемпионом супертяжелого веса.

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Россиянин оскорбил Кличко

Дрозд не понимает решение Владимира и раскритиковал его за такую идею, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

Не понимаю с чем связаны такие амбиции. Может, когда он был с братом в кабинете у Зеленского, он случайно надышался чем-то запрещенным? Или старые травмы дают о себе знать?

– написал Григорий Дрозд.

Отметим, что Владимиру Кличко прогнозировали реванш с Тайсоном Фьюри, однако тот сообщил о завершении карьеры. Также была информация, что украинский боксер может встретиться с Даниэлем Дюбуа.