Останнім часом з'явилося чимало непрямих доказів повернення на ринг Володимира Кличка. Не секрет, що й сам боксер давно мріє побити віковий рекорд Джорджа Формана, пише 24 Канал.

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Що сказав Кличко про своє повернення

Попри безліч інсайдів про камбек, сам Кличко зберігав мовчання. Неоднозначну відповідь дав Володимир і у коментарі Новини.LIVE. Прославлений боксер лише повідомив, що "немає сенсу коментувати". Після цього Володимир загадково посміхнувся.

"Повернутися в бокс? Немає сенсу коментувати. Чому? Не цікаво", – сказав Кличко-молодший.

Коментар Кличка щодо повернення в бокс: дивіться відео

Зазначимо, що Володимир Кличко тримає себе у фантастичній спортивній формі. 48-річний боксер на початку січня навіть провів спаринг з учасником Олімпіади-2024 Дмитром Ловчинським.

Проте на цей час відсутня конкретика щодо повернення "Доктора Сталевий Молот". Відомо, що легенда погодиться лише на чемпіонський бій, але не з Олександром Усиком, який володіє трьома основними титулами хевівейту.

Щодо Даніеля Дюбуа, то він спочатку повинен провести обов'язковий захист титулу IBF з Джожефом Паркером (22 лютого). Якщо "Динаміт" здобуде перемогу, то його очікує об'єднавчий бій з Усиком.