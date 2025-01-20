Нещодавно в інтернеті з'явилася інформація, що Володимир Кличко готується повернутися на рингу. Українець може стати найстаршим чемпіоном суперважкої ваги.

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Лоффлер про повернення Кличка на ринг

Володимир сказав промоутеру, що битиметься за титул і поб'є рекорд Джорджа Формана, пише 24 канал з посиланням на ESNEWS.

Йому 48 років, у березні буде 49. Якщо хтось і здатен це зробити, то це Володимир,

– сказав Том Лоффлер.

Відзначимо, що Володимиру Кличку прогнозували реванш з Тайсоном Ф'юрі, однак той повідомив про завершення кар'єри. Також була інформація, що український боксер може зустрітися з Даніелем Дюбуа.