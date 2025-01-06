Після реваншу Усик – Ф'юрі з'явилася інформація про можливе повернення на ринг легендарного Володимира Кличка. Організатор боксерського сезону в Ер-Ріяді Туркі Аль аш-Шейх особисто зацікавлений у гучному камбеку, пише 24 Канал.

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Кличко готується до повернення

48-річний боксер теж не втрачає час дарма. Колишній чемпіон світу з боксу провів спаринг з боксером збірної України та учасником Олімпійських ігор-2024 у Парижі Дмитром Ловчинським.

Відповідним фото після тренувального бою поділився Дмитро. Як бачимо, Кличко-молодший тримає себе у чудовій формі.

Володимир Кличко та Дмитро Ловчинський / фото з інстаграму боксера

Ще одну світлину з тренування опублікував колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC Віктор Постол.

Сьогодні на тренування прийшла до нас легенда українського боксу Володимир Кличко!,

– підписав фото Постол.

Кличко та Постол у тренувальному залі / фото з інстаграму боксера

Зазначимо, що Дмитро Ловчинський та Віктор Постол готуються до участі у вечорі боксу від SpartaBox Faniian Promotions, який відбудеться у Києві 25 січня.

Щодо камбеку Володимира Кличка, то колишній промоутер українця Том Леффлер нещодавно назвав бій, заради якого легенда може повернутися.