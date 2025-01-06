После реванша Усик – Фьюри появилась информация о возможном возвращении на ринг легендарного Владимира Кличко. Организатор боксерского сезона в Эр-Рияде Турки Аль аш-Шейх лично заинтересован в громком камбэке, пишет 24 Канал.

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Кличко готовится к возвращению

48-летний боксер тоже не теряет время зря. Бывший чемпион мира по боксу провел спарринг с боксером сборной Украины и участником Олимпийских игр-2024 в Париже Дмитрием Ловчинским.

Соответствующим фото после тренировочного боя поделился Дмитрий. Как видим, Кличко-младший держит себя в прекрасной форме.

Владимир Кличко и Дмитрий Ловчинский / фото из инстаграма боксера

Еще одну фотографию с тренировки опубликовал бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол.

Сегодня на тренировку пришла к нам легенда украинского бокса Владимир Кличко!,

– подписал фото Постол.

Кличко и Постол в тренировочном зале / фото из инстаграма боксера

Отметим, что Дмитрий Ловчинский и Виктор Постол готовятся к участию в вечере бокса от SpartaBox Faniian Promotions, который состоится в Киеве 25 января.

Что касается камбэка Владимира Кличко, то бывший промоутер украинца Том Леффлер недавно назвал бой, ради которого легенда может вернуться.