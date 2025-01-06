Промоутер Боб Арум высказался о возможном развитии такого сценария. Он скептически оценил потенциальное возвращение Владимира Кличка в бокс для титульной битвы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Почему Арум не верит в триумфальное возвращение

93-летний американец сравнил украинского боксера с легендарным "Большим Джорджем". Он считает, что без промежуточных боев стать чемпионом очень сложно.

"Не забывайте, что когда вернулся Форман, то ему было не 45 лет, а 41, и он проигрывал Эвандеру Холифилду. Он прошел определенные испытания. А Кличко хочет вернуться в 48 лет и не проводить промежуточные бои.

Мне нравятся братья Кличко, как и все украинские боксеры. Но я не верю в то, что Кличко может вернуться и выйти на титульный бой в супертяжелом весе без серии промежуточных поединков", – сказал Арум.

Справка. Джордж Форман стал самым возрастным чемпионом мира в хэвивейте в 1994 году. Он в титульном бою нокаутировал Майкла Мурера в десятом раунде.

Напомним, что свой последний официальный поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года. Тогда украинец проиграл Энтони Джошуа.