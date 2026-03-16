"Закрылся дома и пил 3 дня": Усик рассказал о своем худшем воспоминании

Украинский боксер Александр Усик достиг в своей спортивной карьере максимальных вершин. Но, как у любого человека, в его жизни были тяжелые времена и моменты отчаяния.

Худший момент для Александра произошел всего через месяц после того, как он торжествовал на Олимпийских играх-2012 в Лондоне. В интервью Vogue Усик объяснил, почему тогда он в течение трех дней не выходил из дома и нетипично для себя топил горе на дне рюмки.

Смотрите также Усик против Верховена: что известно о бое и кто фаворит

Что произошло в жизни Усика в 2012 году?

Александр вернулся из британской столицы в статусе лучшего боксера-любителя планеты и золотого олимпийского медалиста. Но свою награду он так и не успел показать самому родному человеку – отцу Александру. Тот умер лишь через месяц после победы Усик в Лондоне.

Боксер рассказал, что медаль он положил к гробу отца. А после известия о смерти на три дня закрылся дома и пил водку.

А потом вспомнил, что у меня есть семья. Если бы не они, не знаю, где бы я сейчас был,

– признался Усик.

Как отец помогал Усику в трудности?

Александр Усик-старший сделал сыну ценный подарок на 18-летие. Это был золотой крест на цепи.

Боксер говорит, что именно эта вещь спасала его, когда не хватало денег. Когда дома оставалась последняя банка детской смеси и несколько подгузников для дочери Лизы, приходилось закладывать ценное украшение. А потом, заработав где-то охранником или водителем, возвращать реликвию обратно.

При этом Александр никогда не соглашался на "грязные" способы заработка, связанные с рингом.

Какие бы трудные времена не переживал, никогда не соглашался проигрывать. Или выступать за другую страну,

– сказал Усик.

К какому бою сейчас готовится Усик?