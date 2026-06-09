Кто из украинских спортсменов заработал миллионы долларов и построил настоящие империи

Украинские спортсмены давно научились конвертировать свои победы в огромное состояние. Некоторые из них заработали более 100 миллионов долларов и вошли в число самых богатых атлетов мира.

Большие контракты, рекламные соглашения и призовые позволили украинским звездам спорта стать долларовыми миллионерами. Больше всего зарабатывали боксеры и футболисты, но в списке есть и представители других видов спорта, передает 24 Канал.

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Сколько заработал Усик?

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик является самым богатым действующим украинским спортсменом. По оценкам различных финансовых изданий, его состояние составляет около 200-250 миллионов долларов.

Только за два поединка против Тайсона Фьюри украинец мог заработать более 100 миллионов долларов. За бой против Верховена в мае Усик получил, по разным данным, от 40 до 100 миллионов долларов. Дополнительные доходы ему приносят рекламные контракты, собственный бренд одежды и инвестиции.

Братья Кличко заработали более полумиллиарда долларов на двоих

Владимир Кличко за 69 профессиональных боев заработал около 200 миллионов долларов призовых. Доход легендарному боксеру принесли также многочисленные инвестиции, бизнес-проекты после завершения карьеры и коммерческая недвижимость. Состояние бывшего чемпиона мира оценивают примерно в 150-200 миллионов долларов. Только за свой последний бой против Энтони Джошуа в 2017 году он заработал около 20-25 миллионов долларов.



Братья Кличко построили успешную спортивную карьеру и заработали значительный доход/ Коллаж 24 Канала

Его брат Виталий Кличко также входит в число самых богатых украинских спортсменов. Совокупное состояние мэра Киева оценивается в более 80 миллионов долларов. Вместе братья за годы карьеры заработали более полумиллиарда долларов.

Шевченко стал мультимиллионером еще до завершения карьеры

Легендарный футболист Андрей Шевченко получал одни из самых больших зарплат в Европе во время выступлений за Милан и Челси.

На пике своей формы в Италии его чистая зарплата составляла около 4-5 миллионов евро в год, что делало его одним из самых богатых футболистов Серии А.

Переход в Лондон стал финансовым пиком игровой карьеры. Роман Абрамович подписал украинца на безумные для того времени 120 000 фунтов стерлингов в неделю (более 6 миллионов фунтов в год без учета бонусов).

По разным оценкам, его суммарное состояние составляет от 100 до 150 миллионов долларов. Значительную часть доходов принесли рекламные контракты с мировыми брендами, которые сотрудничали с обладателем Золотого мяча-2004.

Свитолина, Лень и Михайлюк тоже входят в клуб миллионеров

Элина Свитолина за карьеру заработала около 30 миллионов долларов только призовыми на турнирах WTA. Вместе со спонсорскими контрактами ее состояние оценивают в 35-40 миллионов долларов.

Первая ракетка Украины замужем за французским теннисистом Гаэлем Монфисом (чей капитал тоже превышает 20 миллионов долларов), поэтому их семейный союз – один из самых богатых в спорте.

Баскетболисты НБА также не жалуются на доходы. Алексей Лень за годы выступлений в сильнейшей лиге мира заработал более десятка миллионов долларов зарплаты. Игрок суммарно подписал 10 контрактов. Общая стоимость всех его сделок за карьеру в США составляет 51.4 миллиона долларов (до налогов). Чистыми, после уплаты федеральных налогов и налогов штатов, Алексей заработал около половины этой суммы.



Алексей Лень и Святослав Михайлюк – самые богатые баскетболисты Украины/ Фото ФБУ

Святослав Михайлюк долгое время играл на минимальных или скромных сделках, но все изменилось после того, как он стал чемпионом НБА с Бостоном. Летом 2024 года Святослав подписал рекордный для себя 4-летний контракт с Ютой Джаз на 15 миллионов долларов. Благодаря этому его суммарный заработок за все годы в НБА на сегодня составляет около 30 миллионов долларов.