По словам Тони Белью, этот поединок не будет большим по интриге. Этим мнением эксперт поделился в интервью для YouTube-канала Fight Your Corner.

Что сказал Белью об Усик – Уайлдер

Бывший профессиональный боксер из Ливерпуля считает, что Александр Усик не испытает проблем в поединке против "Бронзового бомбардировщика".

Он может делать, что хочет. Он победил всех. Он сделал свое дело и победил всех, я это понимаю. Хочу ли я это увидеть? Если быть реалистом, я бы хотел, чтобы он просто завершил карьеру. В конце концов, я буду смотреть бой, но он остановит Уайлдера за три-четыре раунда,

– сказал Белью.

Отметим, что Усик и Белью встречались на ринге 10 ноября 2018 года. В своем последнем бою в крузервейте украинец победил нокаутом в восьмом раунде. Белью после этого завершил карьеру боксера.

Что известно об организации боя Усик – Уайлдер

В последние месяцы в СМИ все чаще говорят, что встреча боксеров может состояться в США в рамках одного из вечеров компании Zuffa Boxing. Правда, авторитетный журналист Дэн Рафаэль в июле ставил под сомнение организацию боя.

Директор команды Александра Усика Сергей Лапин недавно отмечал, что в настоящее время ведутся переговоры с руководителем Zuffa Boxing Дейной Уайтом.