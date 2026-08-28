Усик перестал общаться с промоутером, который сопровождал его самые большие успехи

В 2025 году боксерское сообщество потрясла новость о прекращении сотрудничества между чемпионом мира Александром Усиком и его промоутером Александром Красюком. Несмотря на отсутствие громкого публичного скандала, дело обернулось разладом в отношениях.

Красюка спросили, как давно он в последний раз разговаривал с бойцом, которого 12 лет вел к вершине в тяжелом весе. Ответ стал холодным душем, пишет 24 Канал.

Что происходит между Усиком и Красюком

Оказалось, что, несмотря на постоянные комментарии, связанные с карьерой Александра Усика, его запланированным заключительным боем, дружбой Усика с Энтони Джошуа и проблемами в тренировочном лагере, сам Александр Красюк не поддерживает постоянного контакта с боксером.

Промоутер признал, что вообще не разговаривал с Усиком вот уже несколько месяцев.

Почему Усик и Красюк прекратили сотрудничество

Уход Красюка из команды Усика в 2025 году непосредственно перед боем с Даниэлем Дюбуа был неожиданным, но мирным: ни одна из сторон не была замечена в том, чтобы поливать друг друга грязью.

Но сам промоутер говорил, что был категорически против реванша с Дюбуа, поскольку считал его неоправданным с точки зрения денег и риска. Даниэль – опасный боксер, а Александр получил за вторую победу над ним гораздо меньше, чем принесли ему поединки с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

К тому же Красюк считал, что Усик уже достиг всего возможного в супертяжелом весе и должен вовремя остановиться, чтобы не разрушить свое спортивное наследие.

В конце концов промоутер также критически отзывался об окружении Александра Усика, в котором якобы есть люди, заинтересованные в продолжении карьеры боксера исключительно ради собственного заработка.