Красюка запитали, як давно він востаннє говорив з бійцем, якого 12 років вів до вершини хевівейту. Відповідь стала холодним душем, пише 24 Канал.

Що відбувається між Усиком і Красюком

Виявилося, що попри постійні коментарі, пов'язані з кар'єрою Олександра Усика, його запланованим заключним боєм, дружбою Усика з Ентоні Джошуа та проблемами у тренувальному таборі, сам Олександр Красюк не має постійного контакту з боксером.

Промоутер визнав, що взагалі не розмовляв з Усиком ось вже кілька місяців.

Чому Усик і Красюк припинили співпрацю

Відхід Красюка з команди Усика у 2025 році просто перед боєм з Даніелем Дюбуа був несподіваним, але мирним: жодна зі сторін не була помічена в тому, щоб поливати іншу брудом.

Але сам промоутер говорив, що був рішуче проти реваншу з Дюбуа, бо вважав його невиправданим з точки зору грошей і ризику. Даніель – небезпечний боксер, а Олександр отримав за другу перемогу над ним набагато менше, ніж принесли йому поєдинки з Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

До того ж, Красюк вважав, що Усик вже досяг усього можливого у хевівейті і має вчасно зупинитися, що не зруйнувати свій спортивний спадок.

Зрештою промоутер також критично відгукувався про оточення Олександра Усика, в якому нібито є люди, зацікавлені у продовженні кар'єри боксера виключно заради власного заробітку.