Тоді такий крок генерального директора К2 Promotions Олександра Красюка напередодні бою за абсолют видавався дуже дивним. Тим більше обидві сторони утрималися від відвертих коментарів, пише 24 Канал з посиланням на Okay Eva.
Чому Красюк припинив співпрацю з Усиком?
Тривалий час Олександр Красюк уникав відповіді на питання про справжні мотиви розриву. Зрештою промоутер вирішив назвати справжню причину припинення 12-річної співпраці.
Якщо вже руку на серце покласти, я був противником цього поєдинку з Дюбуа. На той момент Усик досяг усього, що можна. Він заробив усього, що тільки можна було заробити. Той поєдинок навіть приблизно не приносив йому коштів, скільки він заробив з Ф’юрі у першому, в другому, скільки він заробив з Джошуа. По-друге, ризик з Дюбуа був високим і невиправданим,
– заявив Красюк.
Глава К2 Promotions зауважив, що побоювався за результат реваншу Усик – Дюбуа, адже ризик був величезним.
"Дюбуа — бегемот, молодий хлопець, квадратний, з бетонною головою. Ти виходиш і від будь-якого удару, якщо його пропустив, можеш впасти – і вся твоя кар’єра, все, що ти вибудовував ці 12 років, іде коту під хвіст. А заради чого? Заради якихось там 10 мільйонів доларів? Та ні, цього не варто робити", – розповів Красюк.
На думку Красюка, оточення Усика наполягало на поєдинку з Дюбуа, щоб продовжувати "доїти" боксера. Промоутер не захотів йти в розріз з командою, про що повідомив Усику.
Я йому так і написав: "Санічка, я довічно залишусь промоутером дворазового абсолютного чемпіона, а тобі бажаю стати триразовим незабаром,
– сказав Красюк.
Нагадаємо, що 19 липня Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді та втретє у кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.
Хто впливав на рішення Усика погодитися на бій з Дюбуа?
Олександр Красюк останнім часом натякав, що оточення Олександра Усика спонукає його до продовження кар'єри. Через це боксер вирішив битися до 41 року та провести ще п'ять поєдинків.
Очевидно, що в першу чергу мова йде про Сергія Лапіна – співзасновника і генерального директора платформи READY TO FIGHT. Він є давнім другом Усика та його спортивним директором.
Красюк заявляв, що Усик погодився на бій заради своєї команди, бо "інакше вона залишиться без зарплати".