Тоді такий крок генерального директора К2 Promotions Олександра Красюка напередодні бою за абсолют видавався дуже дивним. Тим більше обидві сторони утрималися від відвертих коментарів, пише 24 Канал з посиланням на Okay Eva.

Чому Красюк припинив співпрацю з Усиком?

Тривалий час Олександр Красюк уникав відповіді на питання про справжні мотиви розриву. Зрештою промоутер вирішив назвати справжню причину припинення 12-річної співпраці.

Якщо вже руку на серце покласти, я був противником цього поєдинку з Дюбуа. На той момент Усик досяг усього, що можна. Він заробив усього, що тільки можна було заробити. Той поєдинок навіть приблизно не приносив йому коштів, скільки він заробив з Ф’юрі у першому, в другому, скільки він заробив з Джошуа. По-друге, ризик з Дюбуа був високим і невиправданим,

– заявив Красюк.

Глава К2 Promotions зауважив, що побоювався за результат реваншу Усик – Дюбуа, адже ризик був величезним.

"Дюбуа — бегемот, молодий хлопець, квадратний, з бетонною головою. Ти виходиш і від будь-якого удару, якщо його пропустив, можеш впасти – і вся твоя кар’єра, все, що ти вибудовував ці 12 років, іде коту під хвіст. А заради чого? Заради якихось там 10 мільйонів доларів? Та ні, цього не варто робити", – розповів Красюк.

На думку Красюка, оточення Усика наполягало на поєдинку з Дюбуа, щоб продовжувати "доїти" боксера. Промоутер не захотів йти в розріз з командою, про що повідомив Усику.

Я йому так і написав: "Санічка, я довічно залишусь промоутером дворазового абсолютного чемпіона, а тобі бажаю стати триразовим незабаром,

– сказав Красюк.

Нагадаємо, що 19 липня Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді та втретє у кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Хто впливав на рішення Усика погодитися на бій з Дюбуа?