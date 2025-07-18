Имел туберкулез и нокаутировал футболиста: как Усик пришел в бокс после ряда испытаний

Александр Усик уже 19 июля может в третий раз стать абсолютным чемпионом мира. Для этого ему надо одолеть обладателя пояса IBF в хевивейте Даниэля Дюбуа.

Украинский боксер имеет очень нетипичную для элитного спортсмена историю начала своей карьеры. 24 Канал рассказывает, как начинался путь Александра Усика в боксе.

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Как Усика нокаутировали еще до первых боев?

Он с детства был общительным парнем, который большую часть времени проводил с друзьями во дворе. Однако также Саша помогал родителям по хозяйству, в частности, и маме, которая работала на нескольких работах, одной из которых была ферма.

Именно там Александр Усик получил первый в жизни нокаут. О нем он рассказал впервые только перед реваншем против Даниэля Дюбуа, комментируя мощную силу ударов британца:

Нет, удар Даниэля в первом бою – не самый сильный в моей жизни. Как-то я пропустил от лошади. Я работал на ферме. Однажды, идя давать еду лошадям, командовал окружающим, чтобы те разошлись. И тут – бам. Нокаут. 0 поединков, 0 побед, 1 нокаут,

– рассказал в шутку украинец.

Как болезнь могла лишить бокс Усика?

Однако до спортивной карьеры Александр был еще очень далек. Она могла так и не начаться, ведь Усик заболел одной из форм туберкулеза и врачи не готовы были давать положительные прогнозы относительно его выздоровления.

Маме Саши даже говорили, что она молодая и, возможно, стоит задуматься о еще одном ребенке. Самого же парня все настраивали на долгое восстановление, где спорт должен был играть важное значение.

Речь шла в первую очередь о базовых физических упражнениях, но со временем Александр Усик постепенно выздоравливал и начинал увлекаться различными видами спорта. В то время он вообще не рассматривал бокс, а особое место в сердце парня занимал футбол, который стал его страстью на многие годы.

Как скандальный случай привел Усика в бокс?

После возвращения семьи с Черниговской области в Симферополь перед Александром открылись новые спортивные горизонты. Он прошел просмотр и стал игроком юношеской команды Таврии.

Усик играл на позиции левого полузащитника и имел неплохие успехи в футболе. Однако в один момент все закончилось из-за второго нокаута Саши, но теперь уже он был его автором.

Во время одного из матчей юноша не сдержался и ответил на нецензурщину со стороны соперника. Усик точным ударом отправил того на газон, о чем рассказывал в одном из своих интервью:

Я его нокаутировал. Тренер сказал: извинишься перед всей командой и перед ним за то, что натворил – примем обратно.

Однако Александр не соглашался с такими требованиями. Он объяснил партнерам, в чем дело и был готов извиниться, если и другой участник конфликта признает свою вину.

Однако этого так и не произошло, и в команду Усик больше не вернулся. Впоследствии он признался, что ушел из футбола также из-за финансовой нагрузки на родителей. Для этого вида спорта нужна была форма, бутсы, другая экипировка и поездки, на которые у семьи не было денег.

Именно после этого инцидента Александр Усик впервые обратил внимание на бокс. На этот путь его наставил отец, который хотел, чтобы сын оставался в спорте.

Совет отца, который изменил историю бокса

Александр Анатольевич в прошлом сам был боксером-любителем. Он посоветовал обратить внимание на бокс, однако сначала это не вызвало большого энтузиазма у сына.

Александр рассказывал, что пытался сопротивляться, говорил, что любит футбол, а в боксе бьют и ему это не нравится. На это он получил четкий ответ, после чего решил попробовать, ведь с отцом вообще не было принято спорить в семье:

Для того, чтобы тебя не били, должен бить ты.

Этот вариант выглядел логичным, ведь секция была бесплатной, а энергии у будущего чемпиона было очень много. Однако здесь появилась еще одна преграда – за Усика не хотели браться из-за его возраста, ведь тренеры считали, что начинать в 15 лет уже довольно поздно.

Александр просил хотя бы попробовать, но ему отказали в нескольких залах. После этого ему пригласил друг туда, где тренировался сам, однако и здесь Усик тоже не вызвал большого энтузиазма по тем же причинам.

В конце концов все изменил один спарринг. Александр рассказывал, что он длился около 45 минут, а может и дольше.

Усик провел его с Сергеем Лапиным и пропускал много ударов. Юный боксер умолял тренера остановиться, но тот настаивал продолжать, после чего признавался, что именно тогда он увидел в глазах юноши огонь и подумал, что из этого что-то может получиться.

Чего удалось достичь Усику на любительском уровне?

Бесперспективный юноша, в которого многие не верили, не разочаровал. Он перевыполнил ожидания своего наставника и уже через четыре года завоевал "бронзу" на чемпионате Европы-2006.

Далее были Олимпийские игры-2008 в Пекине, где украинский боксер уступил в четвертьфинале будущему серебряному призеру Клементе Руссо. После этих соревнований он снова поехал на чемпионат Европы, где уже стал чемпионом, а также завоевал "серебро" на первенстве Кубка мира.

Продолжил свои успешные выступления Александр на чемпионатах мира, где в 2009 году стал бронзовым призером, на ЧМ-2011 – чемпионом. Все это сопровождалось победами в чемпионатах Украины.

А в 2012 году Александр Усик поднялся на вершину любительского бокса. Он стал победителем Олимпийских игр в Лондоне, одолев на пути к "золоту" россиянина Артура Бетербиева, болгарина Тервела Пулева и итальянца Клементе Руссо, того самого, который остановил его на предыдущей Олимпиаде.

Именно после этой победы Александр Усик станцевал на ринге гопак, который сделал его любимцем зрителей.

Победный гопак Усика после завоевания олимпийского "золота": смотрите видео

К сожалению, Саша так и не успел привезти медаль отцу, который умер 16 сентября 2012 года. Однако он всегда вспоминает человека, который посоветовал ему заняться боксом, и очень старательно выполняет его наставления: "Для того, чтобы тебя не били, должен бить ты".

Александр Усик после этого перешел в профессионалы и 23 раза выходил на ринг. Он становился абсолютом в крузервейте и хевивейте, а после победы над Тайсоном Фьюри очень трогательно обратился к Александру Анатольевичу:

Отец, ты слышишь? Мы это сделали.

Усик обратился к отцу после победы над Фьюри: смотрите видео

Впереди украинца ждет 24-й поединок. Очень хочется верить, что после него Александр в третий раз станет абсолютным чемпионом мира, что очень неплохо для бойца, в котором не видели потенциала.

Справка. Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля и начнется не раньше 23:30 по киевскому времени. Его в Украине можно будет посмотреть легально на двух платформах.

Напомним, что ранее Александр Усик анонсировал, что повесит перчатки на гвоздь после 25-го боя. Кто станет его последним соперником, пока неизвестно.