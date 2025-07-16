В субботу, 19 июля, в Лондоне состоится очередной бой Александра Усика. Украинский боксер выйдет в ринг против британца Даниэля Дюбуа, сообщает 24 Канал.

По теме Усик против Дюбуа: по каким параметрам украинец превосходит британца

Где смотреть поединок

Бой Усик – Дюбуа 2 онлайн будет доступен для трансляции в Украине. Пока нет доступных и легальных трансляций боя на бесплатной основе. Фанаты бокса будут иметь два варианта для просмотра боя.

1. Компания DAZN. Именно этот ресурс является официальным владельцем прав на трансляцию поединка в Лондоне. Для просмотра боя необходимо иметь действующую подписку на ОТТ-платформу (370 гривен), а также приобрести PPV-трансляцию боя. Она стоит дополнительные 830 гривен.

Таким образом, если у вас нет подписки на DAZN, стоимость трансляции боя Усик – Дюбуа 2 обойдется в 1200 гривен. Если же у вас есть активная подписка на ресурс, то вам достаточно потратить 830 гривен на PPV-показ встречи напрямую.

2. ОТТ-платформа Megogo. Украинская платформа приобрела у DAZN право на трансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона. Посмотреть бой можно будет по следующим подпискам:

"Оптимальная" (199 гривен в месяц)

(199 гривен в месяц) "Максимальная" (399 гривен в месяц)

(399 гривен в месяц) "Спорт" (349 гривен в месяц)

(349 гривен в месяц) "MEGOPACK XL" (599 гривен в месяц)

Если же у вас уже есть подписка на Megogo, тогда вы сможете бесплатно смотреть бой Усик – Дюбуа онлайн. Вечер бокса начнется 19 июля в 19:00 по киевскому времени, тогда как сам бой за абсолют должен начаться ориентировочно в 23:00 по Украине.

Читайте также Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов перед "Уэмбли": видео вызывающего поведения Даниэля

Напомним, что на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Сейчас Усику принадлежат четыре из пяти поясов (WBA, WBC, WBO, IBO), тогда как Дюбуа является чемпионом по версии IBF.

Соперники уже встречались между собой в августе 2023 года. Тогда украинец одержал победу нокаутом в девятом раунде. В целом же Александр выиграл все 23 поединка на профессиональном уровне, тогда как у Дюбуа 22 победы в 24-х боях.