Команду Усика покинули его тренер и менеджер

Бывший промоутер чемпиона мира по боксу Александра Усика, Александр Красюк, поделился новыми подробностями об изменениях в тренировочном лагере спортсмена. Это произошло во время его недавнего поединка против Рико Верховена.

В инстаграме промоутер сообщил, что украинского супертяжеловеса больше не тренирует Юрий Ткаченко.Также прекратил сотрудничество с боксером его менеджер Эгис Климас, который официально работал с Усиком с октября 2016 года. Оба специалиста, как и сам Красюк, отсутствовали на последнем бою украинца.

Почему сменилась команда Усика?

Красюк не уточнил, по какой именно причине это произошло, но отметил, что из-за нее же он сам и менеджер Климас покинули команду. Он также добавил:

"Где был тренер Александра Усика в предыдущих боях? Он ушел. По той же причине, что и мы с Эгисом Климасом".

В инстаграм Красюк ответил на вопрос пользователя относительно того, окружает ли Усик себя людьми, которые с ним всегда соглашаются. В ответ он иронично заметил о "людей, которые во всем с ним согласны и постоянно говорят, что он лучший".

Во время противостояния с Верховеном в углу 39-летнего украинца находились наставник Егор Голуб и известный секундант Рас Анбер. Напомним, что сотрудничество Усика с Красюком завершилось менее чем за месяц до реванша против Даниэля Дюбуа, в котором Александр одержал победу.

Как закончился бой Усик – Верховен?

Усик одержал победу над Верховеном техническим нокаутом на последней секунде 11-го раунда, тем самым успешно защитив титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе. Бой состоялся под открытым небом на специально оборудованной арене на фоне известных пирамид Гизы в Египте.

В чемпионских раундах стало заметно, что кикбоксер начал уставать. В конце 11-го раунда преимущество опыта Усика дало результат: украинец провел мощную серию атак, нанес сильный апперкот и отправил соперника в нокдаун. Нидерландец сумел подняться, однако сразу после возобновления боя Усик пошел в решительное наступление, прижав его в угол ринга.

За секунду до финального гонга (на 2:59) рефери Марк Лайсон остановил поединок, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.