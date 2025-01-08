Известный промоутер назвал условие, при котором Усик выйдет в ринг с непобежденным австралийцем

Известный промутер Эдди Хирн высказался относительно Александра Усика. В частности, он затронул тему будущего украинского чемпиона.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing поделился мнением о бое Александра Усика с Джеем Опетаей. Британец назвал, условие при котором украинский боксер встретится с австралийцем.

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Опетая должен выполнить определенные условия

Эдди Хирн рассказал, что Джей Опетая может сойтись в ринге с Александром Усиком после того, как станет абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

Промоутер высказался о соперниках австралийского боксера за титул WBA. Функционер отметил, что лучший будущий бой – это Джей Опетая против Хильберто Рамиреса.

"Многие говорят о поединке Опетаи против Усика. У этого поединка будет большая раскрутка, и я считаю, что в стилистическом плане это потрясающий бой. Мы можем получить определенный импульс для этого поединка, только если Джей станет абсолютным в первом тяжелом весе – это то, что сделал Усик,

– сказал Хирн.

Глава Matchroom Boxing припомнил, что Александр Усик сначала стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, а затем стал "абсолютом" среди супертяжей.

Хирн отметил, когда Джей Опетая победит Дэвида Ньику, затем одолеет Хильберто Рамиреса, а затем станет обладателем титула WBC, тогда он бросит вызов Александру Усику.