Бывший чемпион мира Майрис Бриедис поделился мыслями относительно возможного поединка Усик – Дюбуа. Латвиец подчеркнул преимущество украинца, сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал экс-боксера.

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Прогноз от Бриедиса

Майрис Бриедис спрогнозировал исход реванша Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира из Латвии считает, что украинский боксер может победить еще легче, чем в первом поединке.

Бриедис не согласен с мнением других экспертов, что Даниэль Дюбуа вырос и сможет улучшиться еще после первого поединка. Латвиец аргументировал, почему Александр Усик превосходит британского боксера.

Возможно, Александру будет еще легче. Почему? Я думаю, что Александр вырос в пять раз больше, чем Дюбуа, потому что он боксировал с такими ребятами, как Фьюри. Он дважды выиграл у Фьюри, который был непобежденным. Это большой вопрос,

– сказал Бриедис.

Латвиец отметил, в чем уникальность Даниэля Дюбуа. По его мнению, британец непредсказуем в плане психологии и у него нет инстинктов выживания.

Бывший чемпион мира посоветовал Александру Усику не рисковать. Но, если он решит драться, то зрителей ожидает очень интересный поединок.

Напомним, что Александр Усик встречался с Даниэлем Дюбуа в 2023 году во Вроцлаве. Тогда украинский чемпион одолел британского боксера в 9-м раунде техническим нокаутом.