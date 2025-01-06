Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс поділився думками щодо можливого поєдинку Усик – Дюбуа. Латвієць підкреслив перевагу українця, повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал ексбоксера.

Читайте також "Потрібно виконати роботу": чемпіон світу у важкій вазі кинув виклик Усику

Прогноз від Брієдіса

Майріс Брієдіс спрогнозував результат реваншу Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу з Латвії вважає, що український боксер може перемогти ще легше, ніж у першому поєдинку.

Брієдіс не погоджується з думкою інших експертів, що Даніель Дюбуа виріс та зможе покращитись ще після першого двобою. Латвієць аргументував, чому Олександр Усик переважає британського боксера.

Можливо, Олександру буде ще легше. Чому? Я думаю, що Олександр виріс уп'ятеро більше, ніж Дюбуа, тому що він боксував із такими хлопцями, як Ф'юрі. Він двічі виграв у Ф'юрі, який був непереможеним. Це велике питання,

– сказав Брієдіс.

Латвієць відзначив, у чому унікальність Даніеля Дюбуа. На його думку, британець непередбачуваний у плані психології та в нього немає інстинктів виживання.

Колишній чемпіон світу порадив Олександру Усику не ризикувати. Але, якщо він вирішить битись, то глядачів очікує дуже цікавий поєдинок.

Нагадаємо, що Олександр Усик зустрічався з Даніелем Дюбуа у 2023 році у Вроцлаві. Тоді український чемпіон здолав британського боксера у 9-му раунді технічним нокаутом.