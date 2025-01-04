Тепер Джей Опетая висловив бажання провести поєдинок з Олександром Усиком. Австралійський боксер виступає у важкій вазі, повідомляє 24 канал з посиланням на The Independent.

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Опетая мріє про бій з Усиком

Джей Опетая висловився щодо свого майбутнього у професійному ринзі. Зокрема, австралійський боксер розповів про поставлені цілі, яких він планує досягти.

Чемпіон світу за версією IBF зачепив тему можливого поєдинку з Олександром Усиком. Однак 29-річний боксер наразі готується до поєдинків у крузервейті.

Я хочу цього бою, на всі 100 відсотків, але мені потрібно виконати роботу у наступному поєдинку. Я зараз готуюся до боїв за об'єднання титулів у крузервейті, думаю тільки про це. Бій проти Усика – це щось інше, якщо він відбудеться. Очевидно, що це бій, про який я можу тільки мріяти, тому це було б чудово. Ми б сиділи з командою та ухвалили б це рішення, але зараз це просто чутки,

– сказав Опетая.

Нагадаємо, що Олександр Усик розглядав можливість повернутись у крузервейт після перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Однак, після поєдинку він прийняв виклик від Даніеля Дюбуа, тому його очікує принаймні один бій в хевівейті.

Зазначимо, що раніше легендарний Леннокс Льїюс змоделював свій бій проти Олександра Усика. Також стало відомо, що український чемпіон може поступитись одним з поясів, якщо Володимир Кличко повернеться на ринг.