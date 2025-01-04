Дюк Маккензі вважає, що не Даніель Дюбуа та не Мартін Баколе. Колишній британський боксер назвав свого земляка Фабіо Вордлі, повідомляє 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

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У чому сила Вордлі

Фабіо Вродлі посідає перше місце у списку претендентів на титул WBA у надважкій вазі. Дюк Маккензі зазначив, що він боксує досить короткий термін, але він має сильний удар.

Британець розповів, що Вордлі йому подобається через свої здібності. Він атлетичний, мобільний, завдає швидких ударів, а також має хороший джеб.

Маккензі зазначив, що Фабіо Вордлі може розкритись та здолати всіх зірок хевівейту. Для цього йому потрібно знайти правильного тренера, який зробить потрібні налаштування.

Мартін Баколе теж дуже сильно б'є, але його можна перемогти, оскільки він б'ється в одному темпі. Усик переможе Баколе. Фабіо Вордлі також потенційно поб'є Баколе, якщо вони зустрінуться,

– сказав Маккензі.

Зазначимо, що Фабіо Вордлі взяв участь у 19 поєдинках у великому боксі, не програвши жодного разу. На його рахунку 18 перемог (17 нокаутом), а також одна нічия.

Раніше також стало відомо, що український чемпіон Олександр Усик може поступитись одним зі своїх поясів. Це станеться, якщо Володимир Кличко все-таки повернеться в ринг.