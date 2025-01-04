В мережі активно обговорюють можливе повернення Володимира Кличка на ринг. Українець може стати найстаршим чемпіоном суперважкої ваги, пише 24 канал з посиланням на Worldboxingnews.

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Від якого поясу може відмовитися Усик

Володимир Кличко може повернутися на ринг вже у 2025 році, щоб побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном своєї вагової категорії.

Зазначається, що йому у цьому може допомогти Олександр Усик, який відмовиться від титулу WBC і зробить його вакантним, як це було з поясом абсолютного чемпіона світу IBF. Суперником Кличка за титул WBC стане Тайсон Ф'юрі, який може отримати ще один пояс чемпіона.

Зазначимо, що перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Володимиром Кличком відбувся наприкінці листопада 2015 року. Тоді несподівано перемогу здобув британець. У контракті на бій був прописаний обов'язковий реванш, але "Циганський король" уникнув його.