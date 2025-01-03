Тоні Белью розповів, чому не захотів провести другий бій з Олександром Усиком. Британець висловився про перевагу українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку боксера в Х.

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Белью про реванш з Усиком

Британський боксер зізнався чому вирішив проводити реванш з Олександром Усиком. Тоні Белью об'єктивно оцінив свої можливості, зазначивши, що український чемпіон набагато сильніше.

Тренер Біллі Нельсон висловив повагу боксеру, але підкреслив, що він не провів реванш з Усиком та Стівенсоном. Белью опублікував допис, де відповів фахівцю.

Усик кращий за мене, тому реванш був безглуздим. Стівенсон бився у вазі, в якій я був абсолютно мертвим. Я двічі зустрічався з усіма, з ким у мене були близькі бої! Я виграв усі реванші, в яких брав участь, деякі з них були фінальними претендентськими боями проти опозиції топ-рівня. Ой, так, з повагою,

– написав Белью.

Нагадаємо, що Олександр Усик зустрічався з Тоні Белью у 2018 році. Тоді український чемпіон переміг британця нокаутом у восьмому раунді.