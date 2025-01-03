Британець вийшов на ринг, де кинув виклик об'єднаному чемпіону світу. Попередньо Олександр Усик його прийняв.

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Прогноз від Фірона

Тож наразі чимало експертів обговорюють можливий реванш між українцем та "Динамітом". Зокрема, осторонь не залишився й відомий промоутер Спенсер Фірон, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

Він віддав належне Даніелю Дюбуа та вважає, що у британця є шанси, проте не вірить, що 27-річний боксер може здолати Олександра Усика:

Дюбуа, якого зараз тренує Дон Чарльз, має непогані шанси. Але чи переможе він Усика? Ні. Я взагалі не вірю, що хтось переможе Усика. Навіть час не переможе Усика, тому що це розумний боксер і він розуміє, коли настане час піти.

Зазначимо, що попереду на Даніеля Дюбуа очікує поєдинок проти Джозефа Паркера. Він відбудеться 22 лютого. Ймовірно, саме переможець цієї битви стане наступним суперником Олександра Усика.

Нагадаємо, що Усик і Дюбуа мали очне протистояння у серпні 2023 року. Тоді українець здобув перемогу, нокаутувавши суперника в дев'ятому раунді.