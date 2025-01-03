Перед реваншем Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі, Леннокс Льюїс побував у тренувальному таборі українського боксера. Легенда уявив, як би пройшов його бій з українцем, пише 24 канал з посиланням на GiveMeSport.
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Як Льюїс уявляє бій з Усиком
Спочатку боксер зазначив, що всі боксери вразливі до ударів по корпусу, і ті, хто це розуміє, мають постійно вдосконалювати свої навички.
Я б кинув Усику хороший аперкот, тому що він чутливий до цього удару. А я кидаю виконую потужний аперкот, тож саме так бився би з ним,
– сказав Леннокс Льюїс.
Відзначимо, що після реваншу Усик – Ф'юрі легендарний боксер підтримав саме українця. Він вважає, що суддівські оцінки були справедливими і привітав українського боксера з другою перемогою над "Циганським королем".