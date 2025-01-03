31-річний боксер вважає, що українець буде його уникати через страх програти. Він розповів, що все через спаринг, який вони раніше проводили, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Читайте також "Цього хлопця пам’ятатимуть вічно": ексчемпіон світу оцінив боксерський спадок Усика

Зухвала заява

Тоді начебто Мартін зміг зупинити Олександра. Саме тому володар поясів WBA, WBO, WBC та IBO не захоче ризикувати вийти з ним у ринг для проведення офіційного поєдинку.

Усик? Я не думаю, що він погодиться на бій зі мною, тому що я зупинив його в Дубаї в спарингу, він мене боїться після цього. Усик знає, наскільки я хороший… Я кажу правду,

– сказав Баколе.

Зазначимо, що це вже не перша подібна заява від африканського бійця. Раніше він розповідав, що у спарингах завдавав проблем усім топам хевівейту.

Довідка. Мартін Баколе провів на професійному рівні 22 бої, в яких здобув 21 перемогу.

Нагадаємо, що свій останній поєдинок конголезець провів у серпні 2024 року проти до того непереможного Джареда Андерсона. Тоді Мартін Баколе здобув яскраву перемогу нокаутом вже у п'ятому раунді.