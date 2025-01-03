Такі успіхи українця оцінив колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі. Він, підбиваючи підсумки року, заявив, що ці дві перемоги вивели Олександра Усика не тільки на вершину сучасного боксу.

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Визнання величі Усика

За словами експерта, український спортсмен тепер остаточно увійшов до списку найкращих боксерів усіх часів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

"Усик запам’ятався мені найбільше у 2024 році. Він за рік здобув дві гучні перемоги над Ф’юрі. Уже цього достатньо, щоб закріпити цього хлопця в пам’яті, як одного з найвидатніших бійців усіх часів.

Багато хто має інший погляд. Але я ґрунтую свою думку на досягненнях і тому, кого він перемагав. Усик об'єднав першу важку вагу та суперважкий дивізіон, а також подивіться на суперників, яких він побив. Цього хлопця, безумовно, пам’ятатимуть вічно", – заявив Алгієрі.

Довідка. Наразі Олександр Усик залишається непереможним на професійному рівні. Він здобув усі перемоги у 23 боях (14 нокаутом), був абсолютом у двох вагових категоріях, а до того ставав олімпійським чемпіоном.

Нагадаємо, що раніше було опубліковано рейтинг найкращих боксерів в історії України. Його очолив саме Олександр Усик.