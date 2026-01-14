Среди этой когорты атлетов и Александр Усик, который с первых дней российской агрессии помогает Украине. Чем занимался украинский чемпион в начале войны и что известно о благотворительных акциях с его участием – рассказывает 24 канал.
Читайте также "Ты сумасшедший": Усик рассказал о воплощенной мечте, которая могла сорвать боксерскую карьеру
Чем занимался Усик в начале войны?
Усик застал начало полномасштабного вторжения России в Украину в Лондоне. 24 февраля 2022 года чемпион мира должен был возвращаться на Родину, но его рейс, как и все другие полеты над страной был отменен.
В конце концов он добрался до Варшавы на самолете, а уже из Польши добирался попутными рейсами в Украину. По информации Rubryka, выдающийся боксер записался в ряды территориальной обороны Киева.
Кроме того, чемпион записал видеообращение к украинцам относительно войны России против Украины. А также он заявил, что украинский народ самый могущественный в мире и не нуждается в "освобождении".
Дорогие жители Украины, я хочу обратиться к вам прямо сейчас. Вы самый могущественный народ в мире. Я очень горжусь тем, что я украинец. Я хочу сказать вам всем: спасибо. Вы - сила,
– высказался Александр.
Боксер обратился и к россиянам, заявив, что они воюют не с властью и армией, а со всем украинским народом.
"Это наша земля. Мы здесь, дома, и мы не пришли к вам. Нас не должны освобождать, мы сами освободим себя" ,– добавил Усик.
Обращение Усика в начале войны: смотрите видео
Впоследствии Усик обратился к президенту России Владимиру Путину. Чемпион мира призвал кремлевского диктатора остановить войну.
Если мы считаем друг друга братьями, православными, не отпускайте своих военных, своих детей в нашу страну,
– аргументировал Усик.
Усик обратился к Путину: смотрите видео
Позже Усик в комментарии Усик в комментарии LuckyPunch объяснил решение вступить в тероборону. Украинский боксер подчеркнул, что этот ого долг.
"Решил пойти в тероборону, потому что это моя страна. В мою страну пришел враг, надо ее защищать. И неважно, кто я, – спортсмен, бизнесмен или кто-то другой. Я – гражданин Украины, должен ее защищать", – рассказывал чемпион.
В конце концов "Король хевивейта" покинул войско для подготовки к бою против Энтони Джошуа. Однако он стал амбассадором платформы United24 по направлению "Восстановление Украины", а также начал заниматься благотворительностью.
Как Усик потерял жилье в Ворзеле?
Весной 2022 года российские войска оккупировали часть Киевской области, в частности Ворзель, где был дом Усика. Оккупанты конфисковали дом чемпиона мира и проживали в нем в течение всей оккупации.
Украинский боксер в интервью Славе Демину рассказал, что планирует снести помещение, ведь оно в непригодном для жизни состоянии.
Дом в плохом состоянии. Там жили русские. Их привезли туда каким-то белым транспортным средством. Они знали, чей это дом. Об этом позже рассказали соседи, которые там тогда жили. Думаю, мы снесём его до фундамента. Сейчас мы живем в другом доме под Киевом,
– делился Усик.
Александр также отметил, что россияне разрушили все, что он строил вместе с детьми. Кроме того, они оставили на заборе надписи "V" и "Z".
Дом Усика в Ворзеле: смотрите видео
Какой благотворительностью занимается Усик?
Первым проектом, который выбрал Усик в рамках "Відбудови України", стало восстановление дома в Ирпене, в котором был расположен спортивный зал, где Алексей Джунковский учил детей боксу.
Я выбрал цель для персонального сбора интуитивно. Просмотрел описание восемнадцати пострадавших домов и остановился на этом. А когда приехал, был глубоко поражен. Ведь в подвале дома на Лысенко, 14-Г был спортзал, где проводил занятия мой хороший знакомый, детский тренер по боксу Алексей Джунковский – российские солдаты убили его прямо в этом зале во время оккупации,
– рассказывал Усик.
В декабре 2022 октября с началом первых блэкаутов, когда из-за российских обстрелов Украина погрузилась во тьму, он присоединился к совместному сбору амбассадоров United24. Чемпион перевел 50 тысяч долларов на генераторы, чтобы обеспечить электропитание украинские больницы.
Отметим, что еще раньше в том же году украинский боксер создал благотворительный фонд Usyk Foundation.
"Дорогие друзья, всем доброго дня. Моя команда и я создали фонд, который будет помогать людям, оставшихся без жилья, и всем другим, кому нужна помощь. Мы также будем помогать теробороне, воинам ВСУ. Всем хочу пожелать здоровья, счастья и радости. К победе – вместе", – сообщал боксер.
Также в августе 2022 года Усик дрался против Джошуа. Во время реванша фонд украинского боксера совместно с Megogo и Parimatch собрал 17 миллионов гривен, которые пошли на машины для Вооруженных Сил Украины.
К слову. Сергей Лапин в комментарии "Чемпиону" рассказал, сколько Усик пожертвовал на армию и помощь Украине. По словам директора команды боксера, сумма превышает более миллиона долларов.
Отметим, что Усик также часто наведывается к раненым военным в госпиталях. В частности, недавно он посетил воинов из бригады "Ярость".
Усик посетил воинов в госпиталь: смотрите видео
Добавим, что также украинский чемпион помогает и детям. 17 декабря 2025 года состоялся благотворительный аукцион, во время которого собирали средства на спасение Никиты Микитюка, который имеет мышечную дистрофию.
Усик продал за более чем миллион долларов чемпионский пояс WBC, а средства пожертвовал на помощь мальчику. Титул украинского боксера приобрел бизнесмен и владелец ФК Полесье Геннадий Буткевич.
Вклад Усика стал решающим, ведь лечение Никиты стоит около 3 миллионов долларов. Благодаря переводу украинского боксера сбор был полностью закрыт.
Что известно о следующем бое Усика?
Усик определился со следующим соперником. Украинский боксер бросил вызов Деонтею Уайлдеру.
Сейчас продолжаются переговоры по организации боя. По словам Эгиса Климаса, менеджера Усика, поединок не стоит ожидать раньше апреля или мая 2026 года.
Недавно Сергей Лапин рассказал, где состоится бой Усик – Уайлдер. Директор команды украинского боксера заявил, что приоритетом являются Соединенные Штаты Америки.
Заметим, что на кону поединка будет титул WBC, ведь Усик запросил добровольную защиту чемпионского пояса и получил "зеленый свет" от Всемирного боксерского совета.
Недавно Фрэнк Уоррен назвал фаворита противостояния Усик – Уайлдер.