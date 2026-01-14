Вступил в тероборону и пожертвовал миллионы: как Усик помогает Украине во время войны

В Украине уже почти четыре года продолжается полномасштабное вторжение России. Часть отечественных представителей спорта стала на защиту родной страны, а другая часть финансово помогает Родине.

Среди этой когорты атлетов и Александр Усик, который с первых дней российской агрессии помогает Украине. Чем занимался украинский чемпион в начале войны и что известно о благотворительных акциях с его участием – рассказывает 24 канал.

Чем занимался Усик в начале войны?

Усик застал начало полномасштабного вторжения России в Украину в Лондоне. 24 февраля 2022 года чемпион мира должен был возвращаться на Родину, но его рейс, как и все другие полеты над страной был отменен.

В конце концов он добрался до Варшавы на самолете, а уже из Польши добирался попутными рейсами в Украину. По информации Rubryka, выдающийся боксер записался в ряды территориальной обороны Киева.

Кроме того, чемпион записал видеообращение к украинцам относительно войны России против Украины. А также он заявил, что украинский народ самый могущественный в мире и не нуждается в "освобождении".

Дорогие жители Украины, я хочу обратиться к вам прямо сейчас. Вы самый могущественный народ в мире. Я очень горжусь тем, что я украинец. Я хочу сказать вам всем: спасибо. Вы - сила,

– высказался Александр.

Боксер обратился и к россиянам, заявив, что они воюют не с властью и армией, а со всем украинским народом.

"Это наша земля. Мы здесь, дома, и мы не пришли к вам. Нас не должны освобождать, мы сами освободим себя" ,– добавил Усик.

Впоследствии Усик обратился к президенту России Владимиру Путину. Чемпион мира призвал кремлевского диктатора остановить войну.

Если мы считаем друг друга братьями, православными, не отпускайте своих военных, своих детей в нашу страну,

– аргументировал Усик.

Позже Усик в комментарии Усик в комментарии LuckyPunch объяснил решение вступить в тероборону. Украинский боксер подчеркнул, что этот ого долг.

"Решил пойти в тероборону, потому что это моя страна. В мою страну пришел враг, надо ее защищать. И неважно, кто я, – спортсмен, бизнесмен или кто-то другой. Я – гражданин Украины, должен ее защищать", – рассказывал чемпион.

В конце концов "Король хевивейта" покинул войско для подготовки к бою против Энтони Джошуа. Однако он стал амбассадором платформы United24 по направлению "Восстановление Украины", а также начал заниматься благотворительностью.

Как Усик потерял жилье в Ворзеле?

Весной 2022 года российские войска оккупировали часть Киевской области, в частности Ворзель, где был дом Усика. Оккупанты конфисковали дом чемпиона мира и проживали в нем в течение всей оккупации.

Украинский боксер в интервью Славе Демину рассказал, что планирует снести помещение, ведь оно в непригодном для жизни состоянии.

Дом в плохом состоянии. Там жили русские. Их привезли туда каким-то белым транспортным средством. Они знали, чей это дом. Об этом позже рассказали соседи, которые там тогда жили. Думаю, мы снесём его до фундамента. Сейчас мы живем в другом доме под Киевом,

– делился Усик.

Александр также отметил, что россияне разрушили все, что он строил вместе с детьми. Кроме того, они оставили на заборе надписи "V" и "Z".

Какой благотворительностью занимается Усик?

Первым проектом, который выбрал Усик в рамках "Відбудови України", стало восстановление дома в Ирпене, в котором был расположен спортивный зал, где Алексей Джунковский учил детей боксу.

Я выбрал цель для персонального сбора интуитивно. Просмотрел описание восемнадцати пострадавших домов и остановился на этом. А когда приехал, был глубоко поражен. Ведь в подвале дома на Лысенко, 14-Г был спортзал, где проводил занятия мой хороший знакомый, детский тренер по боксу Алексей Джунковский – российские солдаты убили его прямо в этом зале во время оккупации,

– рассказывал Усик.

В декабре 2022 октября с началом первых блэкаутов, когда из-за российских обстрелов Украина погрузилась во тьму, он присоединился к совместному сбору амбассадоров United24. Чемпион перевел 50 тысяч долларов на генераторы, чтобы обеспечить электропитание украинские больницы.

Отметим, что еще раньше в том же году украинский боксер создал благотворительный фонд Usyk Foundation.

"Дорогие друзья, всем доброго дня. Моя команда и я создали фонд, который будет помогать людям, оставшихся без жилья, и всем другим, кому нужна помощь. Мы также будем помогать теробороне, воинам ВСУ. Всем хочу пожелать здоровья, счастья и радости. К победе – вместе", – сообщал боксер.

Также в августе 2022 года Усик дрался против Джошуа. Во время реванша фонд украинского боксера совместно с Megogo и Parimatch собрал 17 миллионов гривен, которые пошли на машины для Вооруженных Сил Украины.

К слову. Сергей Лапин в комментарии "Чемпиону" рассказал, сколько Усик пожертвовал на армию и помощь Украине. По словам директора команды боксера, сумма превышает более миллиона долларов.

Отметим, что Усик также часто наведывается к раненым военным в госпиталях. В частности, недавно он посетил воинов из бригады "Ярость".

Добавим, что также украинский чемпион помогает и детям. 17 декабря 2025 года состоялся благотворительный аукцион, во время которого собирали средства на спасение Никиты Микитюка, который имеет мышечную дистрофию.

Усик продал за более чем миллион долларов чемпионский пояс WBC, а средства пожертвовал на помощь мальчику. Титул украинского боксера приобрел бизнесмен и владелец ФК Полесье Геннадий Буткевич.

Вклад Усика стал решающим, ведь лечение Никиты стоит около 3 миллионов долларов. Благодаря переводу украинского боксера сбор был полностью закрыт.

Что известно о следующем бое Усика?