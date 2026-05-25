Об изменениях в команде спортсмена сообщил экс-промоутер Усика – Александр Красюк. На его слова отреагировал тренер боксера Егор Голуб в своем инстаграм.

Что рассказал Голуб об изменениях в команде Усика?

Он сообщил, что в течение последних 11 недель исполнял обязанности главного тренера при подготовке абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе к бою против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

По словам тренера, поединок выдался непростым, однако главная задача была выполнена. Голуб призвал критиков не обесценивать уровень оппонента.

"Да, это был тяжелый бой и, да, есть вещи которые нужно проанализировать. Для меня, как тренера, главное – победа, а вот оправдывать ожидания людей относительно того, что этот поединок должен был быть проходным, я не собираюсь. Тем более, что большинство, скорее всего, видели Верховена максимум по нарезкам в ютуб. В общем, Рико – крепкий и духовитый боец, который реально классно подготовился со своим тренерским штабом. Здесь я могу только выразить уважение", – отметил Голуб.

Почему в углу Усика не было Юрия Ткаченко?

Он прокомментировал многочисленные вопросы относительно отсутствия в тренировочном лагере тренера Усика – Юрия Ткаченко. Голуб отметил, что в течение последних шести месяцев Ткаченко находился в Киеве, где помогал готовить спортсменов, которых тренирует сам Голуб.

По его словам, решение о смене главного тренера на этом этапе подготовки принимали внутри команды. Голуб отметил, что считает Ткаченко своим наставником, специалистом высокого уровня и действующим абсолютным чемпионом мира в своей роли, а объяснения относительно тренерских ротаций имеет право давать только он сам.

Также тренер посоветовал не обращать внимания на предположения сторонних экспертов и анонимных аккаунтов в соцсетях, которые не имеют никакого отношения к команде Усика.

О слухах, критике и благодарности команде

Наставник рассказал о давлении и зависти, с которыми сталкивается во время профессиональной деятельности. В частности, он опроверг популярный миф о родственных связях с Усиком.

За последние годы я привык к давлению и многим негативным вещам: к людям и "коллегам", которые за спиной говорят, что я ничего не стою как тренер и боксеры все выиграют сами, к тому, что я – "кум Усика" (если что, это неправда) и мне "все падает с неба на голову",

– признался специалист.

Несмотря на негатив со стороны критиков, Голуб поблагодарил команду за успешный дебют на мировом уровне и выразил благодарность Усику за доверие и возможность поработать с "лучшим боксером в истории".