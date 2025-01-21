Усик признался, что был близок к окончанию карьеры, но передумал из-за легенды бокса

Мировой бокс мог не узнать об Александре Усике из-за решения, которое он едва не принял в начале карьеры. На украинца сильно повлияло поражение, но помог разговор с отцом.

Украинский чемпион является одним из лучших боксеров современности. Он дважды становился абсолютом в разных весовых категориях и завоевал "золото" на Олимпиаде, однако всего этого могло бы не произойти, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Почему хотел оставить бокс

Александр Усик рассказал, что серьезно размышлял над тем, чтобы повесить перчатки на гвоздь еще на старте своего боксерского пути. Он собирался это сделать после того, как проиграл на турнире в родном Крыму.

"Мне тогда было очень тяжело, я действительно думал закончить с боксом. Я думал, что я плохой боксер, раз проиграл. Прихожу домой, говорю отцу, что проиграл. Он сказал мне хорошо, без проблем, попробуй еще.

Я ему признался, что хотел закончить с боксом, но мой отец рассказал мне об Эвандере Холифилде и это заставило меня отбросить эти мысли. Я попробовал еще раз и через два месяца победил. Получил медаль и показал ее своему отцу. Он меня поздравил, пошел купил торт", – рассказал Усик.

К слову. Эвандер Холифилд – первый боксер в истории, который стал абсолютом в крузервейте и хевивейте. При этом он в течение карьеры потерпел 10 поражений в 56 боях.

Отметим, что в 2024 году Александр Усик повторил достижение американца, одолев Тайсона Фьюри в битве за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории.