Украинский чемпион поделился воспоминаниями о своем знакомстве с миром бокса. Он рассказал, на кого равнялся, когда только начинал делать первые шаги в спорте.

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Вдохновлялся великими чемпионами

Александр Усик заявил, что его кумиром был Мухаммед Али. Также он выделил ряд боксеров, которые вдохновляли его, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ring Magazine.

"Когда еще не занимался боксом, я играл в футбол, посещал секцию дзюдо, но мой папа был большим поклонником спорта, в частности бокса. Когда мы жили в селе, возле Чернигова, мой отец каждое воскресенье будил меня в 7:00 или 6:00, потому что на украинском телевидении показывали бокс. Я смотрел бои Кличка, Тайсона, Льюиса, Холифилда, Мэнни Пакьяо, Котто, Тринидада.

Кто был моим фаворитом? Мухаммед Али, хоть я и не смотрел его поединков в прямом эфире. А так мне нравились Мигель Котто, Мэнни Пакьяо, Оскар Де Ла Хойя, Бернард Хопкинс, это все потрясающие боксеры", – заявил Усик.

К слову. В 2024 году Александр Усик стал первым абсолютом хевивейта в эпоху четырех поясов. Он также повторил достижение Эвандера Холифилда, который ранее был единственным боксером, кто становился абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелой весовой категории.

Отметим, что пока будущее украинца в боксе остается неизвестным. Наиболее вероятным вариантом считается, что Александр Усик проведет следующий бой против победителя битвы Паркер – Дюбуа и снова попытается стать абсолютом хевивейта.