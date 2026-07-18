Усик подтвердил интерес к титулу Zuffa и поездку на финал чемпионата мира

После того как Александр Усик отказался от всех традиционных чемпионских поясов, многие эксперты по боксу прогнозировали ему бой за титул нового промоушена Zuffa. Украинец не стал отрицать, что переговоры о его присоединении к проекту Дейны Уайта действительно ведутся.

Усик готовится к своему "последнему танцу", который пока остается загадкой. Сам экс-чемпион сосредоточивается не только на своем спортивном будущем, но и на более важных для него делах, пишет 24 Канал.

Что сказал Усик о Zuffa Boxing

В интервью YouTube-каналу FightHype Александра спросили, действительно ли в его планах проведение боя за титул в супертяжелом весе в рамках проекта Zuffa Boxing, основанного президентом UFC и другом президента США Дональда Трампа Дейной Уайтом.

Усик назвал такой сценарий "хорошей возможностью", отметив, что над продвижением Zuffa активно работает самый влиятельный человек в современном боксе – глава управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх, который обещал Александру организацию большого боя после "Славы в Гизе" против Рико Верховена.

Также Усик подтвердил, что его команда уже вела переговоры с Дейной Уайтом, а сам он имел возможность пообщаться с руководителем промоушена во время празднования дня рождения Дональда Трампа на турнире UFC в Белом доме.

Почему сейчас занимается Александр Усик

Несмотря на наличие, как говорит сам Александр, "двух-трех вариантов, что делать дальше", сейчас боксер сосредоточен на том, чтобы провести время с женой и детьми.

Недавно Усика заметили в Нью-Йорке – и теперь он подтвердил, что в воскресенье, 19 июля, намерен посетить финал чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной.