Пока украинский боксер находится в США, он активно общается с болельщиками. Во время одной из встреч эмоции поклонника привлекли особое внимание пользователей сети, сообщает 24 Канал.

Как фанат отреагировал на встречу с Усиком

На видео, опубликованном в инстаграме rtfight_com, Усик случайно встретил своего поклонника в Нью-Йорке. Фан, увидев украинского чемпиона совсем рядом, не смог сдержать восторга.

"О Боже мой. Это безумие", – эмоционально воскликнул болельщик, когда Усик подошел к нему.

После этого мужчина сделал селфи с украинским боксером, а видео быстро начало набирать просмотры и распространяться в социальных сетях.

Усик продолжает покорять Нью-Йорк

Усик традиционно уделяет время болельщикам, охотно фотографируется, раздает автографы и общается.

Атмосферные кадры со встречи с фанатом сопровождались подписью: "Чемпион покоряет Нью-Йорк. Невероятная атмосфера во время встречи с фанатами в городе, который никогда не спит".

Искренняя реакция фаната лишь подтвердила, что появление абсолютного чемпиона мира среди прохожих превращается в настоящее событие.

Напомним, недавно Александр Усик утратил звание лучшего боксера мира в рейтинге издания The Independent. Новым лидером стал японский чемпион Наоя Иноуэ.