Александр Усик больше не возглавляет рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Авторитетное британское издание The Independent отдало первое место другому чемпиону.

Смотрите также: Василий Ломаченко покинул Украину в поисках будущего

Кто сместил Усика с первого места?

Новым лидером рейтинга стал японский чемпион Наоя Иноуэ. Самой большой неожиданностью стало то, что Александр Усик опустился с первого на второе место. Третью строчку занял американец Шакур Стивенсон.

В десятку также вошли Джесси Родригес, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев, Девин Хейни, Дэвид Бенавидес, Сауль "Канело" Альварес и Дзунто Накатани.

В пояснении журналисты отметили, что после завершения карьеры Теренса Кроуфорда именно Усик возглавил рейтинг P4P. Однако последние выступления Иноуэ заставили редакцию пересмотреть расположение боксеров и отдать первую позицию японцу.

Почему Усик утратил лидерство?

В The Independent напомнили, что Усик является олимпийским чемпионом, бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте и абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Издание отметило его победы над Энтони Джошуа, Даниэлем Дюбуа и две победы над Тайсоном Фьюри, которые закрепили за украинцем статус одного из самых выдающихся боксеров современности.

При этом журналисты обратили внимание на последний поединок украинца против кикбоксера Рико Верхувена. Несмотря на победу нокаутом, выступление Усика они назвали не слишком убедительным, что стало одним из факторов потери первой строчки.

Решающим аргументом в пользу Иноуэ, по версии издания, стала его блестящая форма. Японец незадолго до обновления рейтинга одержал громкую победу над соотечественником Дзунто Накатани, после чего редакция признала именно его лучшим боксером мира независимо от весовой категории.