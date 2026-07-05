Сейчас бывший чемпион мира находится в Соединенных Штатах. Там он уже успел встретиться с президентом WBO Густаво Оливьери, пишет 24 Канал.

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Что известно о возвращении Ломаченко на ринг?

38-летний Ломаченко отправился в США в сопровождении своего менеджера Эгиса Климаса. Вместе они уже успели поговорить с главой одной из четырех самых престижных боксерских организаций WBO – именно по ее версии украинец был чемпионом мира сначала в полулегком, затем во втором полулегком, а в конечном итоге и в легком весе на протяжении шести лет – с 2014 по 2020 год.

Вероятно, свой первый бой после возвращения Василий Ломаченко проведет уже осенью. Одним из наиболее вероятных соперников называли филиппинца Чарли Суареса. Также ходили слухи о том, что украинец выйдет на ринг против Эмануэля Наваретте, хотя на этот бой, возможно, пришлось бы ждать аж до следующей весны.

Какие достижения у Ломаченко?

Василий Ломаченко имеет две золотые медали Олимпийских игр, на любительском уровне дважды становился чемпионом мира и один раз – чемпионом Европы.

После перехода в профессионалы уже во втором бою претендовал на пояс чемпиона мира, но проиграл Орландо Салидо раздельным решением, которое эксперты назвали несправедливым. Мексиканец, по подсчетам, более 40 раз наносил удары ниже пояса.

Впрочем, уже в следующем бою Ломаченко все же стал обладателем пояса WBO и удерживал чемпионство, дважды переходя в более тяжелые весовые категории, до 2020 года, когда проиграл Теофимо Лопесу. Впоследствии последовало поражение от Девина Хейни в бою за три титула в легком весе, а свой последний на данный момент бой Ломаченко провел в мае 2024 года против Джорджа Камбососа, одержав победу досрочно.