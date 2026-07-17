Поки український боксер перебуває у США, він активно спілкується з уболівальниками. Під час однієї із зустрічей емоції шанувальника привернули особливу увагу користувачів мережі, передає 24 Канал.

Як фанат відреагував на зустріч з Усиком

На опублікованому в інстаграмі rtfight_com відео Усик випадково зустрівся зі своїм прихильником у Нью-Йорку. Фанат, побачивши українського чемпіона зовсім поруч, не зміг стримати захоплення.

О Боже мій. Це божевілля, – емоційно вигукнув уболівальник, коли Усик підійшов до нього.

Після цього чоловік зробив селфі з українським боксером, а відео швидко почало набирати перегляди та поширення в соціальних мережах.

Усик продовжує підкорювати Нью-Йорк

Усик традиційно приділяє час уболівальникам, охоче фотографується, роздає автографи та спілкується.

Атмосферні кадри із зустрічі з фанатом супроводили підписом: "Чемпіон підкорює Нью-Йорк. Неймовірна атмосфера під час зустрічі з фанатами у місті, яке ніколи не спить."

Щира реакція фаната лише підтвердила, що поява абсолютного чемпіона світу серед перехожих людей перетворюється на справжню подію.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Усик втратив звання найкращого боксера світу у рейтингу видання The Independent. Новим лідером став японський чемпіон Наоя Іноуе.