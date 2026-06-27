Больше не чемпион: всё о поясах, от которых отказался Александр Усик

26 июня Александр Усик шокировал боксерскую общественность заявлением об отказе от всех чемпионских поясов, которыми он владел. Украинский боксер ранее уже объявлял титул WBO вакантным, но никогда не принимал столь радикального решения.

"24 Канал" рассказывает, какие пояса освободил Усик, остаётся ли он чемпионом и что теперь будет происходить в супертяжёлом весе.

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Какие титулы остались без чемпиона после отказа Усика?

Прежде всего, Усик больше не является чемпионом WBC — наиболее лояльной к нему организации, которая единственная согласилась считать бой с Рико Верховеном чемпионским и таким образом отсрочила обязательную защиту против временного чемпиона и претендента Агита Кабаела.

Но именно WBC фактически подтолкнула Усика к решению избавиться от всех поясов, ведь заставляла его до 30 июня договориться с немцем о бое.

Теперь организация имеет право объявить Кабаела полноценным чемпионом без боя, если примет именно такое решение. Или же немецкий непобедимый боксер выберет себе соперника, чтобы полноценно стать чемпионом на ринге. Интересно, что в рейтинге под первым номером идет никто иной, как Тайсон Фьюри.

По линии титула IBF на Усика мог претендовать кубинец Фрэнк Санчес, который в андеркарде "Славы в Гизе" победил американца Ричарда Торреса.

Но у Санчеса хватит соперников: близки к поясу Мозес Итаума, Филип Хргович и даже новоиспечённый друг Александра Усика Энтони Джошуа. Украинец, кстати, прогнозировал, что в 2027 году именно Джошуа станет абсолютным чемпионом мира.

В итоге пояс WBA рискует оказаться в российских руках. Мурат Гассиев вскоре сразится с французом Тони Йокой, и этот поединок планировался как бой за временное чемпионство. Но теперь его статус могут повысить до суперчемпионства, которое ранее принадлежало Усику. Отвратительно, что вечер бокса ещё и запланирован в Москве.

Остается ли Александр Усик чемпионом мира?

На самом деле Александр отказался лишь от тех титулов, которые находятся в ведении крупных международных боксерских организаций.

А вот пояс по версии популярного журнала The Ring остается у украинца. Поэтому, по крайней мере формально, называть его и в дальнейшем чемпионом мира в супертяжелом весе не будет ошибкой.