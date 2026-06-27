24 Канал пояснює, які пояси звільнив Усик, чи продовжує він бути чемпіоном, та що тепер відбуватиметься у нажважкому дивізіоні.

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Які титули залишилися без чемпіона після відмови Усика?

Перш за все Усик більше не є чемпіоном WBC – найбільш лояльної до нього організації, яка єдина погодилася вважати бій з Ріко Верховеном чемпіонським і таким чином відтермінувала обов'язковий захист проти тимчасового чемпіона і претендента Агіта Кабаєла.

Але саме WBC фактично підштовхнула Усика до рішення позбутися всіх поясів, адже змушувала його до 30 червня домовитися з німцем про бій.

Тепер організація має право оголосити Кабаєла повноцінним чемпіоном без бою, якщо ухвалить саме таке рішення. Або ж німецький непереможний боксер обере собі суперника, щоб повноцінно стати чемпіоном на рингу. Цікаво, що в рейтингу першим номером йде ніхто інший як Тайсон Ф'юрі.

За лінією титулу IBF на Усика міг претендувати кубинець Френк Санчес, який в андекарді "Слави у Гізі" побив американця Річарда Торреса.

Але у Санчеса вистачатиме конкурентів: близько до поясу Мозес Ітаума, Філіп Хргович і навіть новоспечений друг Олександра Усика Ентоні Джошуа. Українець, до речі, прогнозував, що у 2027 році саме Джошуа стане абсолютним чемпіоном світу.

Зрештою пояс WBA ризикує опинитися в російських руках. Мурат Гассієв невдовзі битиметься з французом Тоні Йокою, і цей поєдинок планувався як сутичка за тимчасове чемпіонство. Але тепер його статус можуть підвищити до суперчемпіонства, що раніше належало Усику. Гидко, що вечір боксу ще й запланований у Москві.

Чи залишається Олександр Усик чемпіоном світу?

Насправді Олександр відмовився лише від тих титулів, які керуються великими боксерськими міжнародними організаціями.

А от пояс за версією популярного журналу The Ring залишається в українця. Тож принаймні формально називати його й надалі чемпіоном світу у хевівейті не буде помилкою.