Тимчасовий чемпіон WBC Кабаєл відреагував на це рішення українця. Він опублікував відповідний допис у своїй інстаграм сторіс.

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Що сказав Кабаєл про рішення Усика?

Німецький боксер коротко прокоментував подію, наголосивши на повазі до досягнень українця.

Нічого, крім поваги до цієї неймовірної кар'єри,

– написав Кабаєл.

Реакція Агіта Кабаєла / Фото скриншот інстаграм сторіс німецького боксера

Згодом він опублікував окремий допис про Усика.

Яке рішення прийняв Усик?

Він оголосив про рішення звільнити всі свої чемпіонські пояси, але не завершувати професійну кар'єру. Український боксер також повідомив про майбутній фінальний бій під назвою "Last Dance".

Офіційне відеозвернення 39-річного спортсмена було опубліковане в його соцмережах увечері 26 червня. Усик пояснив, що відмовляється від титулів, аби дати можливість іншим претендентам із черги позмагатися за чемпіонські пояси.

Чому Усик мав битися з Кабаєлом?

Українець мав провести наступний бій проти Кабаєла, адже німець є офіційним обов'язковим претендентом на пояс WBC. У червні WBC офіційно санкціонувала цей поєдинок і зобов'язала українця провести обов'язковий захист титулу саме проти Кабаєла.

Після перемоги Усика над Ріко Верховеном у Єгипті німецький боксер піднявся на ринг і особисто викликав чемпіона на бій.

Водночас промоутери та WBC визначили чіткі терміни, упродовж яких сторони мали укласти контракт.