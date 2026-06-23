Чемпіон надважкої ваги у боксі (понад 90,72 кілограми) Олександр Усик стоїть перед вибором наступного шагу у кар’єрі. Про це повідомив Boxing Scene.

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Яке рішення ухвалили у WBC?

Джерело зазначило, що Світова боксерська рада постановила дати час Усику та Кабаєлу самотужки домовитись про поєдинок. Фінальна дата щодо успіху у перемовинах – 30 червня.

Якщо до цього моменту не відбудеться погодження поєдинку, то WBC призначить промоутерські торги за бій між повноцінним та тимчасовим володарем поясу чемпіона світу.

Нагадаємо, що на початку червня президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман повідомив про призначення обов'язкового захисту для Усика. Його суперником має стати саме тимчасовий чемпіон із Німеччини.

Що ще відомо про майбутнє Усика?

Наразі для українця експерти виділяють кілька кандидатур. Окрім Агіта Кабаєла у цьому списку ще три кандидатури, яких українець перемагав: Ріко Верховен, Даніель Дюбуа та Тайсон Ф’юрі.

Нещодавно впливовий британський промоутер Едді Хірн розповів, що він бажає бачити ще один бій українця з нідерландцем Ріко Верховеном.