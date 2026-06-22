Як зазначив Красюк, як фанат він хотів би, щоб Усик ще довго виступав, оскільки вважає його бокс справжнім "мистецтвом". Про це він розповів у коментарі для sport.ua.

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Що Красюк сказав про завершення кар'єри Усика?

Як досвідчений менеджер із більш ніж 20-річним стажем він дивиться на ситуацію прагматично та наголошує на важливості збереження спадщини спортсмена.

Дуже б не хотілося, аби спадщина, яку ми вибудовували понад 12 років, була змарнована недолугим менеджментом,

– зазначив він.

Також Красюк висловився щодо потенційних наступників українських легенд надважкої ваги. На його думку, як в Україні, так і у світі наразі немає боксера, який би наближався за рівнем таланту до Усика.

Він нагадав, що Україна вже має у своїй історії видатних чемпіонів, Віталія Кличка та Володимира Кличка, і назвав роботу з ними великою честю.

Який наступний бій може бути в Усика?

Найбільш імовірним наступним суперником українського боксера є німець Агіт Кабаєл. На початку червня президент WBC Маурісіо Сулейман затвердив обов'язковий захист титулу та офіційно призначив Кабаєла претендентом для поєдинку з українцем.

23 травня Усик здобув перемогу над зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном, завершивши бій технічним нокаутом у 11-му раунді. Після цього активно обговорювалася можливість реваншу.

Сам Усик неодноразово заявляв про прагнення знову об'єднати всі чотири головні пояси надважкої ваги. Для цього йому необхідно заволодіти титулом WBO, який зараз належить британцю Даніелю Дюбуа.

Також Усик розповв про план своїх завершальних боїв у кар'єрі, де третім і фінальним поєдинком перед завершенням виступів має стати вирішальний бій трилогії проти Тайсона Ф'юрі.