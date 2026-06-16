У своєму інстаграмі чемпіон світу з боксу виклав світлину, на якій він позує біля робочого столу глави американської держави, а усміхнений Трамп сидить поряд. У підписі до фото Усик так і не розкрив теми, на які він мав нагоду поспілкуватися з республіканцем, пише 24 Канал.

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Як Усик підписав фото з Білого дому?

Олександр зазначив, що вдячний за запрошення до резиденції президента Сполучених Штатів, його гостинність та теплий прийом.

Усик також додав, що "спорт справді об'єднує людей, будує повагу і з'єднує культури". "Я ціную нагоду зустрітися та особисто поговорити", – заявив чемпіон.

При цьому ні пресслужба Трампа, ні сам Усик так і не поділилися з громадськістю тим, про що саме говорили боксер і політик. Можна лише припустити, що йшлося про урегулювання війни в Україні та російські обстріли, від яких страждає родина спортсмена.

Що ще робив Усик у Вашингтоні?

Ще до візиту в гості до Трампа Олександр відвідав Пентагон, а у неділю, 14 червня, як і очікувалося, завітав на галявину Білого дому, де на честь дня народження Трампа і 250-ої річниці незалежності США відбувався турнір промоушену UFC.

Власник організації, близький друг Трампа Дейна Вайт кілька разів говорив, що мріє підписати Усика для свого боксерського проєкту Zuffa Boxing, проте навряд самого Олександра, у якого залишилося два бої до кінця кар'єри, поки цікавить ця пропозиція.