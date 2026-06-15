Під час обстрілу Києва російські сили влучили по Києво-Печерській лаврі, спричинивши значні пошкодження. Про це повідомляє 24 Канал.

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Києво-Печерська лавра та українські боксери

Цей об'єкт спадщини ЮНЕСКО має велике історичне й духовне значення для мільйонів людей, зокрема й для відомих українських боксерів. Багато з них відкрито говорили про свою віру, однак сьогоднішня трагедія ще раз нагадала, наскільки важливим це місце є для спортсменів.

Києво-Печерська лавра роками залишалася важливим осередком для відомих українських чемпіонів:

Родина Кличків: У червні 2015 року Володимир Кличко та американська акторка Гейден Панеттьєрі хрестили тут свою доньку Каю-Євдокію. Пара спеціально обрала Київ для цієї таємної церемонії, попри те, що проживала у США. На хрестинах були присутні лише найближчі, зокрема нинішній мер столиці Віталій Кличко.

Олександр Усик: У 2020 році титулований боксер очолив групу українських спортсменів, які разом молилися у стінах Лаври.

Василь Ломаченко: У 2022 році спортсмен публікував на своїй сторінці світлини з геотегом монастирського комплексу, на яких він власноруч випікав проскури (богослужбовий літургійний хліб) у лаврській просфорні (спеціальна пекарня).

Українські боксери у Києво-Печерській лаврі / Фото сайт Лаври, JetSetter.ua, інстаграм Ломаченка

Чи відреагував Ломаченко на пошкодження Лаври?

Пряме влучання російського безпілотника у Києво-Печерську лавру та масштабна пожежа актуалізували питання громадянської позиції Ломаченка. Боксер уже тривалий час є суперечливою постаттю в Україні через свою нечітку позицію щодо російсько-української війни та публічну прихильність до Московського патріархату.

Поки українське суспільство засуджують цинічну атаку Росії на православну святиню, українці очікують відкритої реакції та засудження обстрілу від спортсмена, який демонстрував свою прив'язаність саме до цього духовного місця. Наразі боксер ситуацію не прокоментував.

Як Володимир Кличко відреагував на обстріл Києва?

Спортсмен переконаний, що руйнування історичних пам'яток та вбивства цивільних є свідомим вибором російського керівництва, а не випадковістю.

Росія не завдає ударів виключно по військовій інфраструктурі – вона атакує все, що робить Україну живою: її людей, культуру, історію та майбутнє. Ті, хто спалює тисячолітні монастирі та вбиває вагітних жінок, не прагнуть миру. Ніколи не прагнули,

– заявив Кличко.

Ексчемпіон світу закликав міжнародну спільноту до рішучих дій, зазначивши, що "терористи не зупиняються самі – їх зупиняють". Наприкінці свого звернення він подякував українським захисникам, які цілодобово тримають оборону під ворожими обстрілами. Про це легендарний український боксер написав у своєму інстаграм.

Які ще об'єкти постраждали через атаку на Київ?

Унаслідок масштабних ушкоджень серйозних втрат зазнала культурна спадщина та інфраструктура країни. Пожежа повністю знищила унікальне надбання Кіностудії імені Олександра Довженка – найбільшу та найстарішу костюмну колекцію України. Руйнувань також зазнав музейний комплекс "Мистецький арсенал", а у будівлі Вищого антикорупційного суду вибуховою хвилею понівечило дах і вибило близько 50 вікон. Крім того, значних збитків завдано логістичному сектору: вщент зруйновано інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти", де пошкоджено обладнання та знищено частину посилок.