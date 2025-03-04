Украинский блогер бросил вызов Усику: что будет стоять на кону поединка с чемпионом мира

Лавры популярного американского блогера-боксера Джейка Пола не дают покоя его Михаилу Лебиге. Украинский стример решил не отставать в трендах и провести бой против Александра Усика.

Украинский блогер Михаил Лебига запустил благотворительный стрим, во время которого пообещал сбросить семь килограммов. В первый день прямого эфира он проводил занятия по боксу, пишет 24 Канал.

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Что ответил Усик популярному блогеру

Во время стрима Лебига обратился к чемпиону мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александру Усику. Блогер предложил боксеру провести спарринг. На кону боя будет стоять бутерброд с двумя кусками колбасы.

Видеообращение Лебиги к Усику

Александр Усик не замедлил с ответом. Он принял вызов блогера и добавил несколько пунктов к контракту на бой.

"Привет, невероятный человек, я готов. Буханка хлеба, много колбасы и пиво", – написал Усик в инстаграме.

Отметим, что во время стрима Михаил Лебига поставил цель собрать 5 миллионов гривен на FPV-дроны для украинских бойцов.

Напомним, что сейчас Александр Усик продолжает отдых после боя с Тайсоном Фьюри. Следующим соперником украинского чемпиона должен стать обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа. Ожидается, что этот бой может состояться в июне. В таком случае Усик во второй раз будет драться за абсолют в хевивейте.