Український блогер Михайло Лебіга запустив благодійний стрім, під час якого пообіцяв скинути сім кілограмів. У перший день прямого етеру він проводив заняття з боксу, пише 24 Канал.

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Що відповів Усик популярному блогеру

Під час стріму Лебіга звернувся до чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика. Блогер запропонував боксеру провести спаринг. На кону поєдинку стоятиме бутерброд з двома шматками ковбаси.

Відеозвернення Лебіги до Усика

Олександр Усик не забарився з відповіддю. Він прийняв виклик блогера та додав кілька пунктів до контракту на бій.

"Привіт, неймовірна людино, я готовий. Буханка хліба, багато ковбаси та пиво", – написав Усик в інстаграмі.

Зазначимо, що під час стріму Михайло Лебіга поставив мету зібрати 5 мільйонів гривень на FPV-дрони для українських бійців.

Нагадаємо, що наразі Олександр Усик продовжує відпочинок після бою з Тайсоном Ф'юрі. Наступним суперником українського чемпіона повинен стати володар титулу IBF Даніель Дюбуа. Очікується, що цей бій може відбутися у червні. У такому випадку Усик вдруге битиметься за абсолют у хевівейті.