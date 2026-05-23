"Сумасшедший": Усик эмоционально отреагировал на прогноз британского боксера относительно боя с Верховеном

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик отреагировал на громкие слова своего бывшего оппонента. Он прокомментировал заявление британского боксера Дерека Чисоры, которое привлекло значительное внимание.

Накануне Чисора публично предположил, что украинский боксер потерпит поражение в предстоящем бою против звезды кикбоксинга Рико Верховена. В ответ на это Усик прокомментировал ситуацию на ютуб-канале Boxing King Media.

Что Усик ответил Чисоре?

Узнав о таком прогнозе во время интервью, Усик не сдержал эмоций и назвал британского боксера "сумасшедшим".

Дерек, ты сумасшедший. Ты сумасшедший. Знаешь, это просто слова, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Многие люди просто говорят слова,

– заявил украинский чемпион.

Усик также объяснил, почему экс-соперник решился на такое громкое заявление в медиа.

Потому что это ТВ, это интернет. Когда люди говорят правду, многие говорят: "Ай, нет, это плохо". Но когда люди говорят грязь или врут, все такие: "Вау! Может, это круто". Это просто слова,

– подытожил Усик.

Александр Усик и Дерек Чисора встречались в ринге в октябре 2020 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал украинский боксер.

Что именно сказал Чисора о бое Усика?

По словам Чисоры, Верховену нужно только попасть по Усику, чтобы одержать победу. Ведущие подкаста резко раскритиковали и высмеяли этот прогноз. Саймон Джордан отметил, что Чисора делает подобные заявления скорее ради привлечения внимания аудитории и хайпа, однако сам боксер настаивал на своей позиции и не стал ее менять.

Поединок между Усиком и Верховеном по правилам бокса запланирован на 23 мая и должен состояться на фоне египетских пирамид.