Усик назвал место и время своего последнего боя

Александр Усик раскрыл некоторые детали своего "последнего танца" – заключительного поединка на профессиональном ринге. Украинец уже знает страну, в которой состоится бой, и примерное время, а также назвал двух потенциальных соперников.

Бывший чемпион мира подчеркивает, что это будет настоящее прощание – не то, что у Тайсона Фьюри, который постоянно возвращался после якобы завершения карьеры. Александр намерен снять обувь на ринге, как это делают борцы греко-римского стиля, и поблагодарить за все Бога и людей, пишет 24 Канал.

Когда и где Александр Усик проведет последний бой

В интервью Daily Mail Boxing Александр Усик заявил, что местом проведения его "последнего танца" станут Соединенные Штаты.

По словам украинца, пока речь идет о стадионе в Нью-Йорке – без уточнения, будет ли это легендарная арена "Мэдисон-Сквер-Гарден" или стадион открытого типа, такой как "Метлайф-Стадиум", на котором состоится финал чемпионата мира по футболу.

Что касается времени, то бывший абсолютный чемпион мира ориентируется на декабрь этого года. При этом у него пока нет конкретной даты, и он говорит о временном промежутке "конец 2026 – начало 2027 года".

Кто станет соперником Александра Усика

Александр обещает, что сразится с "громким именем". Свой выбор соперника украинец сузил до двух кандидатов: это будет либо трилогия с "жадным пузом" Тайсоном Фьюри, либо "закрытие тяжелого веса" с единственным топ-соперником, которого Усик еще не победил в этом дивизионе, – Деонтеем Уайлдером.

Команда украинца уже работает над подписанием соглашения с одним из этих боксеров. При этом не исключено, что на кону будет стоять пояс по версии нового промоушена Zuffa, к которому Усик проявил интерес в другом интервью.