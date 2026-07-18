Колишній чемпіон світу наголошує, що це буде справжнє прощання – не так, як у Тайсона Ф'юрі, який постійно повертався після нібито завершення кар'єри. Олександр має намір зняти взуття на ринзі, як це роблять борці греко-римського стилю, і подякувати за усе Богу та людям, пише 24 Канал.

Коли і де Олександр Усик проведе останній бій

В інтерв'ю Daily Mail Boxing Олександр Усик заявив, що місцем проведення його "останнього танцю" будуть Сполучені Штати.

За словами українця, поки йдеться про стадіон у Нью-Йорку – без уточнення, чи буде це легедарна арена Медісон-Сквер Гарден чи стадіон відкритого типу, як "Метлайф Стедіум", на якому відбуватиметься фінал чемпіонату світу з футболу.

Щодо часу, то колишній абсолютний чемпіон світу орієнтується на грудень цього року. При цьому він поки не має конкретної дати і говорить про часовий проміжок "кінець 2026 – початок 2027 року".

Хто буде суперником Олександра Усика

Олександр обіцяє, що битиметься з "гучним ім'ям". Свій вибір суперника українець звузив до двох кандидатів: це буде або трилогія з "жадібним пузом" Тайсоном Ф'юрі, або "закриття хевівейту" з єдиним топ-суперником, якого Усик ще не побив у дивізіоні – Деонтеєм Вайлдером.

Команда українця вже працює над підписанням угоди з одним із цим боксерів. При цьому не виключено, що на кону стоятиме пояс за версією нового промоушену Zuffa, до якого Усик висловив інтерес в іншому інтерв'ю.